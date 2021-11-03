СМИ: победитель на выборах губернатора Нью-Джерси пока не определен, подсчет продолжается

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Кандидаты от демократов и республиканцев на выборах губернатора в штате Нью-Джерси пока набрали примерно равное число голосов (по 49,6%) при общей доле подсчитанных бюллетеней в 84%. Это отметила в среду телекомпания CBS.

Представитель демократов, действующий губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и республиканец Джек Чаттарелли получили свыше 1,172 млн голосов, разница между ними не превышала 100 бюллетеней (Чаттарелли впереди), по информации телеканала на 11:00 мск. Как указывает газета Politico, в Нью-Джерси действующие губернаторы от демократов ни разу не смогли переизбраться по итогам выборов с 1977 года. В Демократической партии надеются на улучшение позиций Мерфи по мере подсчета голосов, отданных по почте.

Ранее Фил Мерфи заявил о необходимости подсчитать все голоса на выборах, отказавшись тем самым признать поражение. Опросы перед днем голосования отдавали победу Мерфи с уверенным преимуществом. На прошедших в ноябре 2020 года выборах президента Джо Байден в Нью-Джерси обошел Дональда Трампа на 16 процентных пунктов. В 2016 году большинство жителей штата также поддержало демократов.

Голосование в Вирджинии

В то же время на выборах губернатора в штате Вирджиния побеждает бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин. По итогам обработки 99% бюллетеней он набрал 50,8%, его конкурент от демократов Терри Маколифф - 48,6%, указывает CBS. С прогнозом о победе Янгкина выступили телеканалы NBC и CNN.

В качестве одной из причин уверенных результатов республиканца в Вирджинии телекомпания CBS указывает на позиции представителей партий в отношении участия родителей в школьном образовании. Маколифф на дебатах сказал, что родители не должны вмешиваться в этот процесс и запрещать школам проводить занятия с их детьми по определенным книгам, содержание которых им не нравится. Такое заявление Маколиффа серьезно укрепило поддержку Янгкина среди республиканцев. В ноябре 2020 года Вирджиния поддержала в качестве президента демократа Джо Байдена.

Телеканал CNN отмечает, что республиканцы Янгкин в Вирджинии и Чаттарелли в Нью-Джерси несколько дистанцировали себя от Дональда Трампа. Янгкин, к примеру, заявил, что поддерживает легитимность избирательного процесса, тогда как экс-президент считает, что победа на выборах была у него украдена.

Значение региональных выборов для США

Выборы регионального уровня в Вирджинии и Нью-Джерси - первая серьезная проверка настроений избирателей после вступления Джо Байдена в должность президента, а ее предварительные результаты сулят демократам тяжелую борьбу за места в Конгрессе в следующем году, указывает агентство Associated Press (АР). В стане республиканцев царили преимущественно победные настроения, добавляет Politico.

Кроме того, в США прошли выборы мэров крупных городов. В Нью-Йорке победил бывший полицейский и глава нью-йоркского района Бруклин демократ Эрик Адамс. В Бостоне мэром избрана демократ Мишель Ву, которая станет первой в истории города женщиной азиатского происхождения на посту. По данным местных СМИ, в Атланте (штат Джорджия) лучший результат показала демократ Фелиция Мур, во втором туре 30 ноября конкуренцию ей составит Андре Диккенс, также представитель Демократической партии.