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СМИ: следователи проводят обыски у вице-премьера и главы налоговой службы Украины

Обыски, по словам источника издания "Украинские новости", связаны с уголовным делом по статье о злоупотребление властью или служебным положением

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины в среду проводят обыск у первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Олейникова. Об этом сообщило издание "Украинские новости".

"Проходят обычные следственные действия", - говорится в сообщении. Обыски, по словам источника издания, связаны с уголовным делом по статье о злоупотребление властью или служебным положением. Следственные действия проходят по домашним и рабочим адресам Любченко и Олейникова. Других деталей собеседник не уточнил.

Официального сообщения правоохранительных органов о причинах обысков пока не последовало, как и реакции Любченко и Олейникова.

Любченко 2 ноября подал заявление об отставке с поста первого вице-премьер-министра - министра экономики по собственному желанию.

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