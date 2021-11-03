СМИ: следователи проводят обыски у вице-премьера и главы налоговой службы Украины

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины в среду проводят обыск у первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Олейникова. Об этом сообщило издание "Украинские новости".

"Проходят обычные следственные действия", - говорится в сообщении. Обыски, по словам источника издания, связаны с уголовным делом по статье о злоупотребление властью или служебным положением. Следственные действия проходят по домашним и рабочим адресам Любченко и Олейникова. Других деталей собеседник не уточнил.

Официального сообщения правоохранительных органов о причинах обысков пока не последовало, как и реакции Любченко и Олейникова.

Любченко 2 ноября подал заявление об отставке с поста первого вице-премьер-министра - министра экономики по собственному желанию.