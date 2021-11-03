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СМИ: суд Франции оставил в силе обвинения против министра юстиции

Эрика Дюпон-Моретти обвиняют в конфликте интересов

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Суд Французской Республики, рассматривающий дела о правонарушениях руководства страны, отказался аннулировать обвинения в конфликте интересов, предъявленные министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти. Об этом сообщил в среду телеканал BFM со ссылкой на источник.

По его информации, следственная комиссия суда отклонила ходатайство адвокатов министра об отмене обвинительного заключения, вынесенного в середине июля. Защита, как уточняет телеканал, намерена подать кассационную жалобу в ближайшие недели.

16 июля французский суд по итогам шестичасового допроса обвинил Дюпон-Моретти в действиях, которые могут быть расценены как конфликт интересов. Допросу предшествовали обыски в Минюсте, которые продолжались в общей сложности 15 часов. Предварительное расследование было начато в январе по статье "нелегальное использование служебного положения в личных целях".

До назначения в июле прошлого года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти был видным адвокатом. Он подал иск на нескольких судей, обвинив их в неправомерных действиях по ряду рассматривавшихся дел. После назначения министром юстиции он отозвал свой иск, но затем возбудил административное расследование против нескольких судей.

Следствие подозревает, что Дюпон-Моретти воспользовался своим назначением на ответственный государственный пост, чтобы свести счеты с неугодными ему представителями юстиции. Министр категорически отрицает это.

Во Франции данное дело вызвало широкий резонанс. Елисейский дворец подтвердил доверие к министру. Спикер Сената Жерар Ларше напомнил, что решение об увольнении главы Минюста может принять только президент Эмманюэль Макрон.

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