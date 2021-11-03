Следователи проводят обыски в офисах налоговой службы по всей Украине

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники украинских правоохранительных органов в среду проводят обыски в офисах Государственной налоговой службы (ГНС) по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. Следственные действия проходят в офисах налоговой службы по всей Украине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники "покрывали" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям. "Чтобы получить доказательства противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков по всей Украине, а именно: в Государственной налоговой службе, ее региональных подразделениях, по местам жительства фигурантов производства", - отмечает НАБУ.

В свою очередь СБУ сообщает, что обыски были проведены у и.о. главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. В СБУ заявляют, что в ходе обысков изъяли документы, которые подтверждают факты, что фигуранты уголовного дела способствовали минимизации налоговых платежей - так называемым "скруткам" - а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых. В качестве доказательств СБУ опубликовала фото сумок с деньгами.

По информации СБУ, продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").