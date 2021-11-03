В США заявили, что НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. НАТО необходимо поддерживать диалог с Россией и Китаем, меньше всего международному сообществу нужна "война великих держав". Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

"Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это. Нам хотелось бы, чтобы это продолжало быть [именно] соперничеством. Меньше всего миру, и Соединенным Штатам, и кому-либо еще нужна война между великими державами", - сказал он.

По словам Милли, в связи с этим необходима "взаимная коммуникация с Россией, Китаем или любой другой страной". Он отметил, что это может происходить как через посредников, так и напрямую. "Я думаю, что это мудрый подход", - считает генерал. "Я твердо убежден, что нужно говорить не только с союзниками, партнерами и друзьями, но также абсолютно точно надо говорить с противниками и врагами", - добавил Милли.

Он подчеркнул, что уже сейчас существуют "механизмы взаимной коммуникации между Соединенными Штатами и Россией, а также между НАТО и Россией".