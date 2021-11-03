Парламент Киргизии ратифицировал межправительственное соглашение о сотрудничестве с РФ

БИШКЕК, 3 ноября. /ТАСС/. Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии в среду в третьем чтении принял законопроект о ратификации российско-киргизского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте законодательного органа.

На странице парламента сообщается, что Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, подписанного 25 февраля 2021 года в городе Москва".

Соглашение предусматривает обмен информацией между правоохранительными органами двух стран, согласование мер доверия, совершенствование двусторонней правовой базы сотрудничества в информационной сфере. Кроме того, стороны договора планируют проводить рабочие встречи, семинары и конференции экспертов и заниматься подготовкой кадров в области информационной безопасности.

Соглашение подписали 25 февраля министры иностранных дел России и Киргизии Сергей Лавров и Руслан Казакбаев.