Проект декрета о союзных программах представлен главе ВГС Союзного государства

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Председателю Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России, президенту Белоруссии Александру Лукашенко представлен проект декрета об утверждении союзных программ. Об этом сообщила в среду пресс-службы главы белорусского государства.

"Проект декрета, который утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзные программы, уже направлен председателю ВГС Союзного государства, президенту Беларуси Александру Лукашенко", - отметили в пресс-службе.

Данные документы будут рассматриваться 4 ноября на заседании ВГС Союзного государства, которое пройдет в формате видеоконференции.

В президентской пресс-службе пояснили, что пакет союзных программ станет "практической основой для углубления интеграции". Кроме того, на повестке дня заседания стоят следующие вопросы: торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии и РФ, военная доктрина Союзного государства, концепция миграционной политики Союзного государства, вопрос присуждения премии Союзного государства в области науки и техники, реализация и мониторинг решений ВГС.