НАТО будет подсчитывать объемы выбросов парниковых газов в результате деятельности ВС

ГЛАЗГО, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен разработать методологию подсчета объема выбросов парниковых газов в результате деятельности вооруженных сил стран-членов альянса. Об этом он заявил во вторник во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Один из первоочередных шагов, который мы предпримем в НАТО, - разработаем методологию, концепцию, согласованные рамки, структуру подсчета объемов выбросов вооруженных сил, поскольку это первый шаг по пути их сокращения в военной сфере", - приводятся высказывания Столтенберга во время одной из дискуссий в Глазго на сайте НАТО. Он пояснил, что обычно подобная статистика в отношении вооруженных сил не ведется из соображений безопасности.

Как указал генсек, военная сфера не была включена в Киотский протокол, но сейчас отношение к роли военных и их участию в усилиях по предотвращению изменения климата меняется. Как поясняет газета The Washington Post, двигатели реактивных истребителей, танков, кораблей выделяют парниковые газы, вооруженные силы и оборонная промышленность отличаются "высоким уровнем их выбросов".

Изменение климата в контексте безопасности

Столтенберг отметил, что НАТО впервые представлена на климатическом саммите такого масштаба. По его словам, его появление является отражением того, что организация воспринимает борьбу с изменением климата как одну из важных задач.

"Изменение климата - катализатор кризиса. Изменение климата делает наш мир опаснее, усиливает конкуренцию за ограниченные ресурсы, такие как вода, земля, заставляет миллионы людей покидать свои дома. Поэтому эти процессы важны для безопасности, важны для НАТО", - сказал Столтенберг.

"Я абсолютно уверен, что в будущем наиболее эффективные, лучшие самолеты, лучшие корабли, лучшая наземная техника будет работать на топливе, отличном от горючих ископаемых", - подчеркнул генсек НАТО. Он считает возможным, что при таких технологических трансформациях боеспособность вооруженных сил не пострадает.

Столтенберг признал, что изменение климата также влияет на условия, в которых могут вести операции западные военные. Глобальное потепление, по его мнению, может сказаться на военном потенциале стран НАТО, поэтому этот фактор также берется в расчет организацией.

Генсек уже не первый раз высказывается за более серьезный подход к вызванным деятельностью НАТО выбросам и изменению климата, пишет The Washington Post. Во время выступления во вторник сам Столтенберг напомнил, что участвовал в шести климатических конференциях, включая конференцию в Киото в 1997 году, в том числе в качестве премьера Норвегии и специального посланника ООН по вопросам климата.