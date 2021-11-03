США выразили готовность ответить России на вопросы по AUKUS

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. США готовы ответить России на вопросы о новом военном партнерстве с Австралией и Великобританией (AUKUS). Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

"Если у них есть вопросы, они могут спросить, мы ответим", - сказал он на просьбу пояснить, готов ли Вашингтон предоставить Москве дополнительную информацию о данном союзе.

"Если у них есть вопросы, они могут спросить, мы ответим", - сказал он, комментируя просьбу пояснить, готов ли Вашингтон предоставить Москве дополнительную информацию о данном союзе.

"Мы были открыты в отношении того, что собой представляет [новое партнерство с Австралией и Великобританией]", - отметил эмиссар.

Канберра, Лондон и Вашингтон объявили 15 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В соответствии с соглашением Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США.