Демократ Мерфи вырвался в лидеры при подсчете голосов на выборах губернатора Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Действующий губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи вырвался в лидеры при подсчете голосов на прошедших во вторник выборах. Об этом свидетельствуют данные, которые публикуют в среду американские СМИ по ходу подсчета голосов.

По результатам обработки 86% бюллетеней Мерфи лидирует с 49,9% голосов. У его конкурента республиканца Джека Чаттарелли 49,3% голосов. Ранее республиканец удерживал небольшое лидерство, впоследствии оба кандидата сравнялись. Подсчет голосов продолжается, расстановка сил еще может измениться, сейчас кандидатов разделяют около 15 тыс. голосов.

Во вторник вечером Мерфи выступил перед своими сторонниками, заявив, что отказывается признавать поражение, пока не будут подсчитаны все голоса. Американские СМИ, традиционно анализирующие распределение голосов избирателей на выборах и прогнозирующие исход волеизъявления, до сих пор не решаются присудить победу тому или иному кандидату. Опросы перед днем голосования отдавали победу Мерфи с уверенным преимуществом.

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. В Вирджинии во вторник, согласно прогнозам ведущих СМИ, победу одержал бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин.

Ситуация в этих штатах станет показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Нью-Джерси поддержал демократа Джо Байдена в борьбе за пост пост хозяина Белого дома. Поражение демократов в борьбе за пост губернатора может быть плохим знаком для Демократической партии в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США.