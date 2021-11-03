Оппозиция в Грузии проводит очередной митинг против результатов муниципальных выборов

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидеры грузинских оппозиционных партий, а также их сторонники проводят в городе Зугдиди митинг против итогов второго тура выборов в местные органы власти, согласно которым кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили в 19 из 20 муниципалитетов. Кадры демонстрации в прямом эфире в среду передает грузинский телеканал "Мтавари архи".

Митингующие находятся на улице Меунаргия возле офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение". Они заявляют, что итоги выборов были сфальсифицированы и в Зугдиди на самом деле победил не кандидат от правящей партии Мамука Цоцерия, а выдвиженец "Национального движения" Анзор Мелия. Обстановка на демонстрации спокойная. Автомобильное движение по улице перекрыто. На месте дежурят усиленные наряды полиции.

Различные оппозиционные силы в Грузии со вторника проводят митинги против итогов выборов. Во вторник акция прошла в Батуми. В четверг оппозиция планирует устроить демонстрацию в городе Кутаиси, а 6 ноября - собраться в Тбилиси.

В среду также проходил митинг сторонников экс-прездиента Грузии Михаила Саакашвили возле тюрьмы города Рустави, где отбывает наказание политик. Они требуют от властей, чтобы они доставили экс-президента, который более месяца назад объявил голодовку, в гражданскую клинику, а не в тюремную, как предлагает администрация пенитенциарного учреждения.

В Грузии в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов с избирательных участков кандидаты в мэры от правящей партии победили в 19 муниципалитетах из 20, в том числе в пяти крупных городах.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7% в целом по стране и победила в 44 из 64 муниципалитетов.