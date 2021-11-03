В Пентагоне заявили, что вероятность случайного военного конфликта США и КНДР мала

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что вероятность возникновения между Вашингтоном и Пхеньяном случайного вооруженного конфликта мала. Это подтвердил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (ВС) генерал Марк Милли, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

"Я бы сказал, что правительство Северной Кореи на данном этапе кажется стабильным и у него хороший контроль над его вооруженными силами и его системами, а также всеми его вооружениями и тому подобным. Поэтому я не думаю, что вы бы увидели с их стороны нечто случайное. Такое [в принципе] возможно, но я не думаю, что вероятность этого высока. У них очень плотный контроль над их системой", - заявил американский военачальник.

Одновременно он допустил, что события на Корейском полуострове могут начать развиваться в неблагоприятном ключе "сравнительно быстро". В связи с этим ВС США всегда сохраняют "очень высокую степень [боевой] готовности применительно к Корейскому полуострову", сказал глава КНШ.

Кроме того, Милли выразил уверенность в том, что силы США и Республики Корея "способны заниматься всем", что может предпринять Пхеньян.