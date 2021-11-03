США приветствовали решение о возобновлении переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана в Вене и собираются принять участие в данных встречах. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы действительно приветствуем объявление ЕС о том, что они скоординировали [действия] со всеми участниками [встреч], что переговоры о взаимном возвращении к [полному] соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС) возобновятся в качестве седьмого раунда в понедельник, 29 ноября", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли отправится на эти консультации в австрийскую столицу. "Спецпосланник Мэлли опять будет координировать участие США в этих переговорах", - отметил Прайс.

Он подтвердил, что, по мнению Вашингтона, устраивающего все стороны исхода переговоров в Вене достичь можно относительно быстро. "Мы говорили это уже много раз: считаем, что возможно быстро достичь и реализовать понимание о взаимном возвращении к [полному] соблюдению СВПД, решив сравнительно небольшое число вопросов, которые оставались незакрытыми в конце июня по завершении шестого раунда [переговоров в Вене]. Мы считаем, что если иранцы настроены серьезно, то мы можем добиться этого за сравнительно короткое время", - сообщил дипломат.

"Однако мы также ясно дали понять, в том числе пока тянулась нынешняя пауза, что имеющееся окно возможности не будет открыто вечно. Особенно если Иран продолжает делать провокационные шаги в ядерной сфере. Мы вместе с МАГАТЭ [Международным агентством по атомной энергии] выражали свою обеспокоенность рядом этих шагов в последние дни и недели. Мы, безусловно, надеемся, что когда иранская делегация вернется в Вену позднее в текущем месяце, она будет готова вести переговоры и причем делать это быстро и добросовестно", - добавил Прайс.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.