В СБ ООН заявили о необходимости консультаций по проекту резолюции РФ и КНР по КНДР

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен будет провести консультации по российско-китайскому проекту резолюции, предусматривающему смягчение санкций в отношении КНДР. Об этом заявил в среду журналистам председатель Совбеза, постоянный представитель Мексики при всемирной организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.

"Нам необходимо провести соответствующие консультации со всеми государствами - членами Совета Безопасности", - сказал он.

По словам постпреда Ирландии Берн Нейсон, Пхеньян должен выполнять резолюции СБ ООН. "Мы видели проект, работа идет. Это важный вопрос, - сообщила она. - Как мы говорили ранее, мы хотим, чтобы КНДР соблюдала резолюции ООН, частью которых является санкционный режим". По утверждению дипломата, последние шаги Пхеньяна противоречат "международному праву". "Мы продолжим работу со всеми партнерами", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду на брифинге, что Москва рассчитывает на конструктивное отношение стран СБ ООН к проекту политико-гуманитарной резолюции в отношении Пхеньяна. По ее словам, суть документа заключается во внесении корректив в международный санкционный режим в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с ядерной программой КНДР.