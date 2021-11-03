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Столтенберг заявил, что НАТО оставляет открытыми двери для членства Швеции и Финляндии

Глава альянса назвал этот регион стратегически важным

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Двери НАТО остаются открытыми для Финляндии и Швеции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в среду принял участие во встрече Совета министров Северных стран в Копенгагене.

"Во время обсуждений на пленарном заседании Столтенберг отметил, что двери в НАТО открыты для Финляндии и Швеции, но он не будет советовать премьер-министрам Швеции или Финляндии относительно членства", - отмечено в пресс-релизе Северного совета.

Столтенберг во время своего первого общения с парламентариями Северной Европы также подчеркнул, что этот регион стратегически важен для НАТО, так как "граничит со странами Балтии, которые в последние годы подвергались растущей напряженности и перевооружению".

"Мы стали свидетелями значительного перевооружения ВС РФ в странах Балтии с развертыванием новых современных систем вооружений", - утверждает Столтенберг. Он добавил, что Россия "развернула новые подводные лодки и ракетные системы" в Арктике и проводит там больше учений, чем раньше.

"Север также имеет решающее значение в качестве соединительной линии через Северную Атлантику, так как защищает связи между Северной Америкой и Европой во время кризиса или конфликта. Все это делает Северный регион важным для НАТО", - приводятся слова Столтенберга в пресс-релизе Северного совета.

Теги
ШвецияФинляндияСтолтенберг, Йенс
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