МУС начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по иску о возможных преступлениях против человечности в Венесуэле. Об этом сообщил в среду президент страны Николас Мадуро после подписания меморандума о взаимопонимании между правительством республики и МУС.

"Прокурор [МУС Карим Хан] решил перейти к следующей фазе поиска правды. Мы уважаем это решение как государство, хотя, как мы ему сообщили, его не разделяем. В этой связи мы подписали соглашение, которое гарантирует эффективное сотрудничество и конструктивный диалог", - сказал Мадуро на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он также заявил, что "Венесуэла гарантирует правосудие".

Хан поблагодарил правительство Венесуэлы за приглашение посетить страну и приветствовал подписание меморандума. Прокурор пообещал независимое расследование и попросил "не политизировать" работу МУС.

По его словам, предварительное расследование по жалобе в отношении Венесуэлы было начато в 2018 году. Иски против ее властей были поданы после волны протестов, которые несколько месяцев сотрясали республику в 2017 году. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы.

В сентябре 2017 года верховный комиссар ООН по правам человека, которым в тот момент являлся Зейд Раад аль-Хусейн, призвал провести международное расследование нарушений прав и свобод в Венесуэле, обратив внимание на "чрезмерное применение силы" представителями служб безопасности.