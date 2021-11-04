Сенат Конгресса США утвердил Майкла Карпентера в качестве постпреда при ОБСЕ

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в среду единогласно утвердил кандидатуру директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкла Карпентера на должность постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Сенаторы также единогласно утвердили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря Томаса Найдса на пост посла в Израиле. В ближайшее время пройдет церемония приведения дипломатов к присяге.

В середине сентября на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры в профильном комитете Сената Карпентер утверждал, что трубопровод "Северный поток - 2" предоставит России "огромные рычаги влияния" на Украину, а также Польшу, Словакию и другие страны Центральной Европы. Он пообещал, что будет "работать над активизацией" применения в отношении газопровода принятых ОБСЕ документов, которые касаются энергетической безопасности.