Американские СМИ прогнозируют победу на выборах губернатора Нью-Джерси демократу Мерфи

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Действующий губернатор штата Нью-Джерси демократ Фил Мерфи на выборах смог опередить своего оппонента республиканца Джека Чатарелли и переизбраться на второй срок. Об этом сообщили в среду ведущие американские СМИ.

Несмотря на то, что в настоящее время подсчитаны только 87% бюллетеней, а разница составляет лишь 1% или около 22 тыс. голосов, телеканалы CNN и CNBC прогнозируют победу демократа. По сведениям агентства Associated Press, к вечеру было подсчитано значительное число бюллетеней, в которых большинство избирателей отдали свои голоса за действующего главу штата. Вначале республиканец удерживал небольшое лидерство, однако затем Мерфи удалось нагнать и опередить Чатарелли. Тем не менее СМИ отмечают, что разница в голосах между кандидатами удивительно мала.

Штаб Чатарелли в свою очередь пока не готов признавать поражение из-за небольшой разницы в голосах между кандидатами и считает заявления о победе Мерфи "безответственными".

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. В Вирджинии во вторник, согласно прогнозам ведущих СМИ, победу одержал бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин.

Ситуация в этих штатах станет показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Нью-Джерси поддержал демократа Джо Байдена в борьбе за пост пост главы Белого дома. Поражение демократов в борьбе за пост губернатора может быть плохим знаком для Демократической партии в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США.