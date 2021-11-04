Премьер Японии будет лично исполнять обязанности главы МИД до назначения нового министра

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида будет лично исполнять обязанности главы МИД страны до того момента, как на эту должность будет назначен новый министр.

"До следующего состава правительства я буду исполнять обязанности министра иностранных дел", - сообщил он в четверг журналистам. Кисида добавил, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги уже в четверг займет должность генсека правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), покинув пост главы внешнеполитического ведомства.

Ранее Мотэги, комментируя свой предстоящий переход на новую должность, выразил надежду, что его преемник на посту главы МИД, следуя озвученному ключевому курсу, будет продвигать переговорный процесс между Японией и Россией.

31 октября в Японии прошли парламентские выборы. По их итогам ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента, получив 261 место из 465.