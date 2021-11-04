Демократ Фил Мерфи заявил о своей победе на выборах губернатора Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Действующий губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обратился в среду к своим сторонникам с победной речью, в которой заявил о своем переизбрании на этот пост. Трансляцию мероприятия вел телеканал CNN.

В своем выступлении Мерфи отметил, что стал первым губернатором от демократов за более чем 40 лет, который дважды подряд был избран на этот пост. "Я смирен тем, что стал первым переизбранным демократическим губернатором с того момента, как мой дорогой друг Брэндан Берн сделал это в 1977 году", - сказал он.

При этом нынешний глава штата отметил, что для него важнее не результат, с которым он одержал победу, а то, чего может достичь его команда у власти. "Нас нужно судить не по тому, с каким результатом нас оценили на выборах, но по тому, чего мы достигли как администрация", - привел он цитату Берна и добавил, что вместе со своим штабом "продолжит делать Нью-Джерси сильнее и справедливее".

Несмотря на то, что в настоящее время подсчитаны только 87% бюллетеней, а разница составляет лишь 1% или около 22 тыс. голосов, телеканалы CNN и CNBC прогнозируют победу демократа на республиканцем Джеком Чатарелли. По сведениям агентства Associated Press, к вечеру было подсчитано значительное число бюллетеней, в которых большинство избирателей отдали свои голоса за действующего главу штата. Вначале республиканец удерживал небольшое лидерство, однако затем Мерфи удалось нагнать и опередить Чатарелли. Тем не менее СМИ отмечают, что разница в голосах между кандидатами удивительно мала. Штаб Чатарелли в свою очередь пока не готов признавать поражение из-за небольшой разницы в голосах между кандидатами и считает заявления о победе Мерфи "безответственными".

В 2021 году выборы губернаторов проходят лишь в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. В Вирджинии во вторник, согласно прогнозам ведущих СМИ, победу одержал бизнесмен-республиканец Гленн Янгкин.

Ситуация в этих штатах станет показателем общественных настроений год спустя после президентских выборов. В ноябре 2020 года Нью-Джерси поддержал демократа Джо Байдена в борьбе за пост пост хозяина Белого дома. Поражение демократов в борьбе за пост губернатора может быть плохим знаком для Демократической партии в предстоящей через год борьбе за большинство в Палате представителей и Сенате Конгресса США.