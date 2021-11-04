В Сеуле считают, что Пхеньян заинтересован в формальном завершении Корейской войны

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Руководство Республики Корея считает "весьма значимым" тот факт, что лидер КНДР Ким Чен Ын затронул в одном из своих публичных выступлений вопрос официального объявления об окончании Корейской войны. Об этом заявил в Будапеште представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в ходе беседы с журналистами, передает в четверг телеканал KBS.

По его словам, Ким Чен Ын "впервые открыто упомянул об этом в ходе пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре этого года, что является весьма значимым сигналом".

Тогда северокорейский лидер сказал, что даже объявление об окончании войны не приведет к прекращению враждебных действий, если останутся неизменными факторы, вызывающие недоверие и конфронтацию. В частности, он указал на необходимость отказа Сеула от "политики двойных стандартов" в отношении Севера.

По словам представителя администрации южнокорейского президента, "необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР по данному вопросу".

Президент Республики Корея 21 сентября в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.