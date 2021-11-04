Минздрав Казахстана ожидает поставку вакцины Pfizer до середины ноября

НУР-СУЛТАН, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана планирует, что вакцина от коронавируса Comirnaty американской компании Pfizer поступит в страну до середины ноября. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.

"Ожидается поставка вакцины Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объем, согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее, - это порядка 4 млн доз вакцины на 2 млн человек", - сказал он. По словам Шоранова, препарат распределят по всем казахстанским регионам в зависимости от численности населения.

В августе комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава временно зарегистрировал в стране вакцину Comirnaty сроком на восемь месяцев. Планируется, что ею будут прививать подростков старше 12 лет и беременных.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тысяч доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell от Sinopharm.