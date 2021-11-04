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Пандемия COVID-19

Власти Южной Кореи передали Вьетнаму 290 тыс. доз вакцины от коронавируса

Согласно пресс-релизу, вакцина предназначена для защиты от коронавирусной инфекции как южнокорейских граждан, проживающих во Вьетнаме, так и местных жителей

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея отправили в четверг во Вьетнам 290 тыс. доз вакцины производства компании AstraZeneca в дополнение к ранее переданным в прошлом месяце 1,1 млн доз того же препарата. Об этом сообщило южнокорейское министерство иностранных дел.

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Согласно пресс-релизу, вакцина предназначена для защиты от коронавирусной инфекции как южнокорейских граждан, проживающих во Вьетнаме, так и местных жителей.

Вьетнам является одним из главных торговых партнеров Республики Корея в Юго-Восточной Азии. Там проживают около 156 тыс. южнокорейских граждан и ведут бизнес около 9 тыс. компаний.

Ранее в МИД обещали рассмотреть вопрос об оказании поддержки другим нуждающимся странам.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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