В КНР приветствовали решение провести переговоры в Вене по Ирану

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай приветствует решение о проведении очередного раунда международных переговоров в Вене по урегулированию иранской ядерной проблемы и будет содействовать их успешному продвижению. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы приветствуем проведение переговоров в Вене, намеченных на конец текущего месяца. Надеемся, что заинтересованные стороны воспользуются представившейся возможностью и будут руководствоваться правильной логикой при их проведении", - заявил он на брифинге.

Как подчеркнул Ван Вэньбинь, участники консультаций в Вене должны учитывать взаимные опасения, проявлять уважение к интересам друг друга, "придерживаться стратегии, которая позволит решить неурегулированные вопросы". "Китай продолжит предпринимать конструктивные шаги, чтобы эти переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] вернулись в правильное русло", - добавил он.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе саммита стран G20, Москва полностью поддерживает возвращение к СВПД по иранской ядерной программе в его первоначальном виде. Документ был подписан с Тегераном в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году решил разорвать сделку, однако нынешний лидер США Джо Байден неоднократно выражал готовность ее восстановить. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу, начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.