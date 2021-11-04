Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравили президента России Владимира Путина с Днем народного единства, сообщают пресс-службы президентов Абхазии и Южной Осетии.

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите искренние поздравления с Днем народного единства. Этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к Родине, единение народа, уважение к истории своей страны. <...> В Республике Абхазия высоко ценят тот уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, который существует между нашими странами", - говорится в телеграмме Бжании.

Бжания отметил, что "взаимодействие между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основано на крепких узах дружбы и взаимопонимания". Президент Абхазии пожелал Путину и всему народу Российской Федерации мира и процветания.

"Сделанный российским народом четыре столетия назад выбор сплочения патриотических сил стал залогом освобождения страны от иностранных захватчиков и возрождения России. Уверен, что народ России, а равно и российские граждане за пределами страны вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения в обществе будут всегда едины перед лицом любых возможных испытаний", - говорится в сообщении Бибилова.

Он заявил, что День народного единства становится символом патриотизма, стремления к миру и взаимопониманию, по его словам, "единение народа позволяет даже в самые трудные времена преодолеть трудности и открыть путь к благополучию".