Reuters: встреча глав стран Восточноафриканского сообщества по Эфиопии пройдет 16 ноября

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени созвал встречу лидеров стран - членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) для обсуждения событий в Эфиопии, она состоится 16 ноября. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на МИД Уганды.

"Президент Мусевени поддерживает связь с [эфиопским] премьер-министром Абием Ахмедом по вопросам текущей ситуации в Эфиопии", - цитирует агентство государственного министра в МИД Уганды Генри Ориему Окелло.

Восточноафриканское сообщество является региональной организацией шести стран. В нее входят Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда и Южный Судан. Эфиопия не является членом ВАС, однако граничит с двумя странами организации: Кенией и Южным Суданом.

Операция федеральных сил на севере Эфиопии началась 7 октября с ударов ВВС страны по позициям отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях и двигаются по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй.

В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, в ходе которого они захватили ряд городов. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.