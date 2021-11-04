МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в расследовании авианалета в Афганистане

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайские власти считают безжалостными выводы американской стороны по итогам расследования гибели мирных жителей в Кабуле из-за авиаудара, нанесенного беспилотником США в конце августа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"По результатам расследования, проведенного Соединенными Штатами в связи с нанесением удара, <…> американская сторона сделала хладнокровные и совершенно безжалостные выводы", - заявил он на брифинге.

По словам дипломата, тем самым Вашингтон "убедительно продемонстрировал двойственность собственных стандартов в области защиты прав человека". "Мы настаиваем, что США должны проявить уважение к жизни и безопасности афганских жителей. Виновные должны быть наказаны, а семьям погибших следует выплатить компенсацию", - подытожил Ван Вэньбинь.

Как заявил в среду генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид, расследование, проводившееся в Министерстве обороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в афганской столице, в результате которого погибли 10 мирных жителей. Он уточнил, что не исключает вероятность привлечения кого-либо к ответственности, но заявил, что это дело Центрального командования ВС США.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе семи детей. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон будет изучать возможность выплаты компенсаций родственникам погибших, признав, что сделать это будет сложно после вывода американских войск из Афганистана. Позднее стало известно, что власти Соединенных Штатов предложили выплатить компенсацию родственникам жертв авиаудара.