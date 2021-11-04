Заседание Комиссии стратегического партнерства США и Украины пройдет 10 ноября

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

"Уже 10 ноября мы с госсекретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства США и Украины, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сообщил он. Министр напомнил, что комиссия возобновляет работу после нескольких лет перерыва, и добавил, что она "станет драйвером развития отношений" двух стран. Кулеба подчеркнул, что возобновление работы органа стало результатом договоренностей президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 1 сентября.

По словам министра, в повестке заседания комиссии обозначены вопросы обороны Украины, ее экономического развития и укрепления энергетической безопасности, а также привлечения американских инвестиций.

Кулеба уточнил, что запланированная к подписанию хартия будет содержать антироссийские тезисы. "Она создаст рамку для дальнейшего развития наших отношений и усилит наше единство в условиях российской агрессии, будет способствовать углублению двусторонних отношений", - перечислил он.

Министр добавил, что нынешний год демонстрирует взлет в отношениях между Украиной и США. "Мы оставили позади период турбулентности и теперь ведем работу над укреплением нашего партнерства", - утверждает Кулеба. Он также назвал беспрецедентной степень интенсивности контактов между Киевом и Вашингтоном.