Рабочая группа по доработке новой конституции усилила полномочия Всебелорусского собрания

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по доработке проекта поправок в Конституцию Белоруссии существенно усилила полномочия Всебелорусского народного собрания. Об этом в четверг сообщил глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

"Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии", - приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" его слова на встрече президента республики Александра Лукашенко с членами рабочей группы.

В четверг Лукашенко представили доработанный проект Конституции Белоруссии. "Это результат детального, напряженного обсуждения основного закона. Именно того проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Нами проработана каждая статья проекта", - отметил Сергеенко.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Ранее Лукашенко предлагал наделить Всебелорусское народное собрание правом осуществлять общественный контроль над новым главой государства, что позволит придерживаться принципа сдержек и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что собранию можно передать функции по формированию Центризбиркома и Конституционного суда, а также наделить его правом вносить изменения в Конституцию.

После публичного обсуждения проект новой конституции будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.