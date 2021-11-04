В МЭА заявили, что новые цели COP26 позволят ограничить глобальное потепление 1,8 градуса

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Выполнение всех целей для достижения нулевого уровня выбросов, обозначенных на конференции ООН в Глазго (COP26), позволят ограничить глобальное потепление на отметке 1,8 градуса по Цельсию. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Новый анализ МЭА показывает, что полное выполнение всех обещаний о чистом нулевом уровне выбросов, озвученных на COP26, а также глобальное соглашение о снижении выбросов метана позволят ограничить глобальное потепление на уровне 1,8 градуса по Цельсию. Большой шаг вперед, но нужно делать больше", - написал он в своем Twitter.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году. Тогда на COP21 было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сократить выбросы парниковых газов, не допустить рост среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия сверх доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Впервые за много лет на конференции лидеры стран провели мероприятие, посвященное сокращению выбросов метана. К этой глобальной инициативе США и ЕС присоединились 105 государств. Они взяли на себя обязательство сократить к концу этого десятилетия выбросы метана на 30%. Помимо этого соглашения, более 40 стран условились способствовать скорейшей разработке, масштабированию и внедрению передовых зеленых технологий. 114 стран, включая Россию, на которые в общей сложности приходится 85% всех лесов планеты, приняли совместную декларацию о стремлении увеличивать их площади и бороться с обезлесением.