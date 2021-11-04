Министр информации Ливана отказался уйти в отставку ради нормализации связей с Эр-Риядом

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр информации Ливана Джордж Кордахи, ставший виновником дипломатического скандала между Бейрутом и арабскими государствами Персидского залива, заявил в четверг, что не намерен менять свою позицию. Об этом он сообщил телеканалу Al Mayadeen.

"Я не собираюсь уходить в отставку и приносить извинения за свои высказывания по поводу политики Саудовской Аравии в Йемене", - заявил Кордахи.

Ранее глава правительства Наджиб Микати призвал министра Кордахи "оценить ситуацию, в которой находится Ливан, и поставить национальные интересы выше популистских лозунгов".

5 августа во время участия в программе телестанции Al Jazeera (до своего назначения министром) Кордахи выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти высказывания были вновь приведены на днях рядом региональных СМИ, что вызвало дипломатический скандал.

Высылка послов

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем и Бахрейна объявили 29 октября послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину.

Следом Кувейт отозвал главу своей дипломатической миссии из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах Ливана покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.

Кроме того, правительство Саудовской Аравии приостановило импорт ливанских овощей и фруктов, что грозит катастрофическими последствиями для ливанской экономики.