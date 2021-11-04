Боррель заявил, что ЕС призывает стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз призывает все стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня и ведению переговоров. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в четверг в Брюсселе.

"ЕС вновь заявляет, что военного решения не существует, и призывает все стороны конфликта немедленно обеспечить реальное прекращение огня и вступить в политические переговоры без предварительных условий, проявив ответственность и политическое лидерство", - отмечается в нем.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов. Теперь повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе, хотя командование Народного фронта освобождения Тыграя объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня.

В минувший вторник власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.