Politico: Байден и Си Цзиньпин на встрече могут заявить о смягчении визовых ограничений

ТАСС, 4 ноября. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе возможной встречи в виртуальном формате, вероятно, объявят об ослаблении визовых ограничений. Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По сведениям ее источников, на ожидаемых переговорах, сроки проведения которых еще не утверждены, лидеры также могут огласить решение о возобновлении работы консульств. Как отмечает издание, данная встреча представляет собой хорошую возможность для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее, по словам источников, никаких серьезных прорывов в рамках возможных переговоров не ожидается.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце октября заявил, что хозяин Белого дома уверен в необходимости проведения встречи с Си Цзиньпином, поскольку дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Он отметил, что Байден "считает важным, чтобы была возможность для личных контактов с Си Цзиньпином". Салливан напомнил, что в октябре он провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Как констатировал Салливан, в ходе консультаций была достигнута договоренность о том, что у лидеров США и Китая "будет возможность провести виртуальную встречу до конца текущего года".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 октября, что США и КНР дорабатывают детали договоренности о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года двусторонней онлайн-встречи лидеров двух стран.