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NYT: в США арестовали Игоря Данченко, связанного с расследованием связей Трампа с Россией

Причины ареста аналитика издание не приводит
© AP Photo/Frank Franklin II, архив

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Выходец из РФ, аналитик Игорь Данченко, участвовавший в расследовании предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, арестован в США. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times​​​​​ со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ. Причины ареста издание на данный момент не приводит, уточняя, что он был осуществлен в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.

В новость внесена правка (17:47 мск) - уточненяется название газеты, верно - The New York Times.​​​​​

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