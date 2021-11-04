Молдавия пока не готова к переговорам по приднестровскому вопросу в формате "5+2"

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Молдавия пока не готова к переговорам по приднестровской проблематике в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Как проинформировало в четверг Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, об этом вице-премьер республики Владислав Кузьминский сообщил на встрече с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Касательно проведения следующего раунда переговоров в формате "5+2" было отмечено, что консультации по этому поводу продолжаются, официальный ответ будет дан в ближайшее время", - утончается в сообщении.

Переговоры планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. Как сообщил ранее Игнатьев, встреча не состоялась по просьбе молдавской стороны. В правительстве Молдавии не комментируют это решение.

На встрече в этом формате Тирасполь планирует поднять острую проблему - запрет на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины с 1 сентября, а также вопросы межбанковского взаимодействия с Молдавией.

На переговорах в формате "5+2" в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году стороны пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако в последние годы процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году во время пандемии стороны не смогли провести ни одного раунда, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между двумя берегами Днестра.