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Власти Сомали объявили о высылке из страны представителя Африканского союза

Саймон Мулонго занимал должность заместителя специального представителя председателя Комиссии Африканского союза в Сомали

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Сомали объявили в четверг персоной нон грата представителя Комиссии Африканского союза Саймона Мулонго за деятельность, несовместимую с его мандатом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале МИД Сомали.

"Саймон Мулонго должен покинуть Сомали в течение ближайших семи дней за участие в деятельности не соответствующей Миссии Африканского союза в Сомали и стратегии Сомали в области безопасности", - подчеркнуто в документе. Никаких подробностей в отношении действий высылаемого дипломата МИД больше не привел.

Саймон Мулонго занимал должность заместителя специального представителя председателя Комиссии Африканского союза в Сомали.

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