Сейм Латвии отказался отправить в отставку главу Минздрава из-за его действий в пандемию

РИГА, 4 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг большинством голосов отклонил запрос оппозиционных и независимых депутатов об отставке министра здравоохранения республики Даниэльса Павлютса из-за его бездействия в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. За отставку главы Минздрава проголосовали 37 депутатов, против - 53 народных избранника.

Под запросом об отставке Павлютса подписались 17 депутатов из 100, в том числе от оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян и отстаивающей интересы русскоязычных жителей республики социал-демократической партии "Согласие". Инициатором запроса выступил независимый депутат Марис Мичеревскис. "К сожалению, Павлютс не смог добиться поставленных целей", - сказал он в ходе дебатов, трансляция которых велась на сайте законодательного органа.

"До недавнего времени мы были среди худших в ЕС по охвату вакцинацией, а заболеваемость была самой высокой в мире. Готовность больниц и врачей к этой волне пандемии лучше, чем прошлой зимой, но только потому, что у нас есть международная помощь, а не потому, что мы тщательно к ней подготовились. Прошел почти год, и врачи потребовали отставки Павлютса. Коммуникация со стороны министерства была плохой - и не только с врачами, но и с другими жителями Латвии", - отметил он.

"Сегодня Латвия находится в эпицентре коронавирусного кризиса, поскольку нам не хватило солидарности и четкого направления к общей для всего общества цели - выходу из пандемии. Отдельные политики сознательно поляризовали общество, подвергли сомнению рекомендации ученых и врачей, посеяв тем самым сомнения в людях и используя их в своих политических целях. В результате мы встретили осеннюю волну как недостаточно вакцинированное общество, и сегодня наша система здравоохранения работает практически в условиях войны", - указал со своей стороны Павлютс.

"Я кризисный министр, и моя главная задача - остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни в Латвии к началу весны, чему я посвящу всю свою энергию. Когда возникает кризис, у людей появляется желание найти виновных, злиться друг на друга, и это понятно. Но сейчас как никогда важно держаться всем вместе и сплотить наше общество", - подчеркнул министр.

Требование отставки

Минздрав Латвии в начале прошлой недели на заседании правительства сообщил о намерении подать 29 октября запрос об объявлении мобилизации медиков из-за пандемии коронавируса. Реагируя на это заявление, Латвийское общество врачей потребовало отставки Павлютса, указав, что возглавляемое им ведомство долгое время допускало ошибки в управлении кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Требование об отставке главы Минздрава позже также поддержали и другие организации медиков.

В свою очередь в Сейме Латвии были собраны подписи депутатов под требованием об отставке Павлютса из-за его бездействия в связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом. Сам же глава Минздрава сообщил, что не намерен подавать в отставку, а также отложил мобилизацию медиков. Премьер-министр Кришьянис Кариньш со своей стороны заявил о решении дать возможность Павлютсу продолжить работу на своем посту.