МИД Вьетнама устанавливает обстоятельства задержания танкера Ираном

ХАНОЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Вьетнама устанавливает обстоятельства задержания в территориальных водах Ирана вьетнамского танкера MV Southys. Об этом заявила в четверг на пресс-брифинге в Ханое заместитель директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фам Тху Ханг, отвечая на вопрос о задержании Ираном в конце октября вьетнамского судна.

"После получения этой информации МИД Вьетнама провел консультации с посольством Ирана в Ханое. Посольство Вьетнама в Иране также провело рабочую встречу с компетентными органами Ирана для проверки информации, скорейшего решения возникшей проблемы, обеспечения безопасности и гуманного обращения с вьетнамскими гражданами", - сказала заместитель официального представителя МИД СРВ.

По ее словам, вьетнамское внешнеполитическое ведомство и посольство Вьетнама в Иране будут тщательно следить за развитием ситуации вокруг задержания корабля и прорабатывать с иранскими компетентными органами скорейшее решение этого вопроса в соответствии с международным правом и с целью защиты прав и законных интересов граждан СРВ.

Ранее капитан судна MV Southys связался с посольством Вьетнама в Тегеране и сообщил, что все 26 вьетнамских граждан из числа членов экипажа танкера чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

По информации западных СМИ, 24 октября солдаты Корпуса стражей исламской революции взяли под контроль в иранских территориальных водах MV Southys, угрожая оружием. Причины их действий до сих пор остаются неясными.