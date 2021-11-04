Аналитика Данченко обвинили в предоставлении заведомо ложных данных ФБР

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американские власти считают, что выходец из РФ, аналитик Игорь Данченко предоставлял сотрудникам ФБР заведомо ложные данные, касавшиеся утверждения о связях Дональда Трампа, ранее являвшегося американским президентом, с Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг Минюстом США.

Как следует из документа, Данченко, "предположительно, лгал относительно источника информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании 2016 года". Обвинения предъявлены "по пяти пунктам". Ожидается, что Данченко предстанет перед судом в штате Вирджиния в ближайшие несколько часов.

По информации спецпрокурора США, Данченко помогал собирать компромат на Трампа и скрыл от ФБР контакты с американцем, связанным с демократами.