Участники митинга в Сухуме потребуют отставки президента на всенародном сходе

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Участники митинга, прошедшего в Сухуме в связи с избиением 30 сентября ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, после того, как президент отказался выполнять требование об отставке главы МВД Дмитрия Дбара, приняли обращение. В нем говорится, что пройдет сход с требованием отставки президента.

"Мы в очередной раз в рамках правового поля предприняли попытку разрешения ситуации, связанной с избиением ветеранов. <...> В связи с тем, что исчерпаны все возможности защитить законные права наших граждан, оставляем за собой право проведения всенародного схода с требованием отставки президента", - говорится в обращении.

После того, как огласили обращение, участники акции протеста не собирались расходиться, к ним обратился один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба. "Мы не живем одним днем, если найдутся горячие головы, будет краткосрочный результат, а мы разрушать свою страну не собираемся. Мы понимаем ваше желание пойти и наказать виновных, но тем самым мы можем наказать всю нашу страну. Мы не ради захвата власти, а за то, чтобы жить стало лучше. Мы никому не позволим плясать на нашей голове", - сказал он.

Ардзинба подчеркнул, что акцией "показали всей Абхазии, что есть смелые патриотичные люди, которых невозможно запугать". "Мы показали, что выходить за рамки закона не будем. В Абхазии затяжной политический кризис, с властью, которая избивает ветеранов, мы больше вести переговоры не будем", - сказал Ардзинба и попросил собравшихся разойтись.

Окончание акции

Участники акции протеста с требованием отставки Дбара и сторонники президента, собравшиеся у его администрации, стали расходиться, передает корреспондент ТАСС с места события.

Выйдя к своим сторонникам, президент сказал, что и те, кто митинговал, и те, кто пришел поддержать его, являются одним народом.

"Никто не оправдывает случившееся [инцидент с избиением ветеранов 30 сентября], все это осуждают. Мы пытаемся решить ситуацию законными методами. Спасибо за поддержку всем собравшимся. Когда президент видит поддержку народа, это придает ему сил", - сказал Аслан Бжания.

Президент рассказал, что встречался с представителями акции протеста. "Мы должны общими усилиями найти выход из ситуации", - сказал он и попросил собравшихся разойтись.

Об инциденте

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья.

11 октября Генпрокуратура сообщила о завершении доследственной проверки по факту применения насилия в отношении ветеранов войны 1992-1993 гг., хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти, имевших место 30 сентября в Сухуме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижбы и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В действиях депутата парламента Гарри Кокаи прокуратура усмотрела признаки хулиганства и оскорбление представителя власти, а в действиях другого депутата - Алмасхана Ардзинбы, стрелявшего возле МВД в ночь на 1 октября, - признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия") и ч. 1 ст. 217 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса Республики.

Дбар 3 октября был отстранен от должности на время проведения доследственной проверки по факту инцидента, а 2 ноября был восстановлен в должности, при этом президент Аслан Бжания наложил на него дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии. Это вызвало большой резонанс в среде оппозиции.