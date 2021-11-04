Президент Молдавии инициирует проверку отстраненного генпрокурора для его отставки

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду инициирует проверку отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло, по итогам которой его могут отправить в отставку. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба главы государства.

"Санду просит инициировать процедуру оценки деятельности отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло. Обращение президента Майи Санду направлено сегодня в Высший совет прокуроров", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что президент опиралась на поправки к закону о прокуратуре, они приняты в августе этого года правящей Партией действия и солидарности и позволяют отправить в отставку генпрокурора в случае неудовлетворительной оценки его работы.

Санду жестко критикует Стояногло, обвиняя его в медленном расследований громких коррупционных скандалов. Оппозиция обвиняет президента в попытке взять под свой контроль прокуратуру, а сам Стояногло ранее заявил, что Санду требовала от него возбуждения уголовных дел против лидеров оппозиции. Президент эти обвинения отрицает.

Прокуратура пыталась оспорить поправки в Конституционном суде, а также обращалась в Венецианскую комиссию и Консультативный совет европейских прокуроров Совета Европы с просьбой дать им оценку. По мнению Стояногло, они нарушают принцип разделения властей. Ранее председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметили неоправданную спешку властей Молдавии в процессе изменения закона в этой области.

Однако в октябре Высший совет прокуроров разрешил начать против Стояногло уголовный процесс. Уже через два часа его обвинили в злоупотреблении служебным положением и других правонарушениях на основании публикации в СМИ десятилетней давности. Обвинения в свой адрес Стояногло не признал. За день до своего задержания генпрокурор обвинил окружение Санду в кампании по его дискредитации, в которую вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом, а также бывший глава миссии ЕС в Кишиневе.