Члены Конгресса США призвали использовать санкции в борьбе с климатическим кризисом

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Ряд членов Конгресса США призвал в четверг американскую администрацию использовать механизм односторонних санкций в борьбе с климатическим кризисом. Послание соответствующего содержания группа законодателей в составе четырех человек направила на имя госсекретаря США Энтони Блинкена и американского министра финансов Джанет Йеллен.

"Мы обращаемся к вам, призывая использовать имеющиеся полномочия по применению санкций, чтобы расширить действия США, которые принимаются в связи с климатическим кризисом", - говорится в тексте письма. Его копию обнародовала пресс-служба члена Сената Конгресса Эдварда Марки (демократ, от штата Массачусетс). Наряду с Марки документ подписали сенаторы Берни Сандерс (независимый, от Вермонта) и Элизабет Уоррен (демократ, от Массачусетса). Кроме того, подпись под посланием поставила член Палаты представителей Конгресса Вероника Эскобар (демократ, от Техаса).

"Подход США к климатическому кризису должен включать адресные санкции в отношении иностранных граждан и компаний, наносящих самый большой урон климату, с особым вниманием к фирмам, которые нарушают права человека, нанося ущерб климату", - убеждены авторы документа. Они высказываются за то, чтобы вашингтонская администрация в целях содействия преодолению климатического кризиса использовала санкционные инструменты, предусмотренные американским "Глобальным законом имени Магнитского", а также чрезвычайные экономические полномочия президента США.

"Наряду с этим мы призываем администрацию продолжать взаимодействовать [для урегулирования климатического кризиса] с ключевыми международными партнерами, особенно с правительством Китайской Народной Республики", - пишут Марки, Сандерс, Уоррен и Эскобар.

С их точки зрения, положения "Глобального закона имени Магнитского" необходимо использовать в том числе для введения санкций в отношении "должностных лиц правительств, отдельных лиц и корпораций, причастных к коррупции, касающейся климатической сферы, и нарушениям прав человека".