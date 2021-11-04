Тунис выдал международный ордер на арест бывшего президента страны Монсефа Марзуки

РАБАТ, 4 ноября. /ТАСС/. Тунис выдал в четверг международный ордер на арест бывшего президента республики Монсефа Марзуки (2011-2014 годы). Как сообщило тунисское информационное агентство Tunis Afrique Presse, соответствующее решение принял судья, возглавляющий следствие в отношении экс-главы государства.

Нынешний президент Туниса Каис Саид призвал 14 октября этого года министра юстиции начать расследование по факту заявлений, сделанных Марзуки в передаче французского телеканала France 24. Марзуки заявил, что горд тем, что способствовал переносу саммита франковорящих стран, который был намечен на 20-21 ноября на тунисском острове Джерба.