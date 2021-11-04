Госдеп подтвердил встречу Блинкена и Кулебы на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Это подтвердил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнерства, которое состоится <...> 10 ноября. Комиссия стратегического партнерства была создана 2008 году и является важным для США и Украины механизмом общения и сотрудничества по общим приоритетам широкого спектра вопросов", - сказал Прайс.

Как сообщил ранее на брифинге глава МИД Украины, в ходе предстоящего заседания американо-украинской комиссии стороны планируют подписать новую Хартию стратегического партнерства. "Спустя 13 лет двусторонние отношения США и Украины укрепились и стали более зрелыми, что привело к необходимости обновить хартию, чтобы [она] отвечала вызовам XXI века и отражала расширение двустороннего партнерства <...>. С новой хартией США и Украина намерены продолжать продвигать двусторонние приоритеты, изложенные в совместном заявлении о стратегическом партнерстве от 1 сентября [текущего года]", - пояснил представитель Госдепа.

Он также рассказал, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в настоящий момент находится с визитом в Киеве, там у нее запланированы встречи с украинскими должностными лицами высокого ранга. "Встречи на этой и на следующей неделе - это возможность подтвердить нашу приверженность и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе перед лицом продолжающейся агрессии со стороны РФ", - утверждал Прайс.

Как заявлял ранее Кулеба, Комиссия стратегического партнерства, возобновляющая свою работу после нескольких лет перерыва, "станет драйвером развития отношений" двух стран. По словам министра, в повестке заседания обозначены вопросы обороны Украины, ее экономического развития и укрепления энергетической безопасности, а также привлечения американских инвестиций. Кулеба уточнил, что запланированная к подписанию хартия будет содержать антироссийские тезисы.