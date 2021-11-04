{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Госдеп подтвердил встречу Блинкена и Кулебы на следующей неделе

Она пройдет в Вашингтоне 10 ноября

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Это подтвердил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнерства, которое состоится <...> 10 ноября. Комиссия стратегического партнерства была создана 2008 году и является важным для США и Украины механизмом общения и сотрудничества по общим приоритетам широкого спектра вопросов", - сказал Прайс.

Как сообщил ранее на брифинге глава МИД Украины, в ходе предстоящего заседания американо-украинской комиссии стороны планируют подписать новую Хартию стратегического партнерства. "Спустя 13 лет двусторонние отношения США и Украины укрепились и стали более зрелыми, что привело к необходимости обновить хартию, чтобы [она] отвечала вызовам XXI века и отражала расширение двустороннего партнерства <...>. С новой хартией США и Украина намерены продолжать продвигать двусторонние приоритеты, изложенные в совместном заявлении о стратегическом партнерстве от 1 сентября [текущего года]", - пояснил представитель Госдепа.

Он также рассказал, что помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в настоящий момент находится с визитом в Киеве, там у нее запланированы встречи с украинскими должностными лицами высокого ранга. "Встречи на этой и на следующей неделе - это возможность подтвердить нашу приверженность и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе перед лицом продолжающейся агрессии со стороны РФ", - утверждал Прайс.

Как заявлял ранее Кулеба, Комиссия стратегического партнерства, возобновляющая свою работу после нескольких лет перерыва, "станет драйвером развития отношений" двух стран. По словам министра, в повестке заседания обозначены вопросы обороны Украины, ее экономического развития и укрепления энергетической безопасности, а также привлечения американских инвестиций. Кулеба уточнил, что запланированная к подписанию хартия будет содержать антироссийские тезисы.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
Белорусский парламентарий заявил, что Лукашенко признает Крым территорией России
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия давно считает Крым территорией России, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства"
Читать полностью