Венский механизм в отношении Белоруссии применили 35 государств ОБСЕ

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. В отношении Белоруссии 35 государств - участников ОБСЕ активизировали Венский механизм этой международной структуры из-за обеспокоенности несоблюдением обязательств в области прав человека и демократии. Письмо на имя постоянного представителя Белоруссии при ОБСЕ с требованием прояснить соответствующие опасения западных стран распространил в четверг в Вене постпред Великобритании Нил Буш.

Россия не присутствует в числе подписантов этого заявления.

Как поясняется, Венский механизм применен в связи с неспособностью Минска дать удовлетворительный ответ на рекомендации, изложенные в докладе Московского механизма ОБСЕ в 2020 году, а также на фоне растущей обеспокоенности серьезными нарушениями прав человека в этой стране за последний год. 35 участниц ОБСЕ считают, что ситуация в Белоруссии с момента публикации прошлогоднего доклада ухудшилась, делегации указанных государств при этом призывали Минск выполнить рекомендации и принять предложения председателей ОБСЕ в деле налаживания общенационального диалога властей, оппозиции и гражданского общества. В связи с тем, что "белорусские власти не выполнили рекомендации доклада Московского механизма и не воспользовались институтами, органами и механизмами ОБСЕ, чтобы помочь разрешить продолжающийся кризис", 35 государств - участников ОБСЕ в соответствии с обязательствами Белоруссии в этой организации обратились к Минску в рамках Венского механизма с просьбой предоставить ответы на конкретные вопросы. Получить ответы в соответствии с процедурой они ожидают в письменной форме в течение 10 дней.

В частности, 35 государств ОБСЕ хотят выяснить, среди прочего, следующие вопросы: предпринял ли Минск меры для расследования утверждений о неоправданном ограничении права на свободу мирных собраний, произвольных арестах, росте числа политических заключенных; последовали ли меры для расследования утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном обращении с людьми; какие меры приняты для обеспечения возможности гражданского общества и СМИ свободно информировать о проблемах в области прав человека; какие шаги предпринимаются против нелегальной миграции; как Минск взаимодействует с уполномоченными институтами ОБСЕ, оппозицией, независимым гражданским обществом, правозащитниками и так далее.

5 ноября 2020 года был представлен доклад Московского механизма ОБСЕ, где говорилось, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, а белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации. В документе Минску рекомендовалось прекратить пытки и насилие против мирных демонстрантов, обеспечить условия для работы прессы и безопасность журналистов, отказаться от выключения интернета.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.