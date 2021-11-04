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СМИ: в Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны

По неофициальным сведениям журнала "Фокус", в ходе спецоперации также задержали подельника сотрудника АНБ Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Северной Македонии в четверг в ходе специальной операции задержали сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) страны по подозрению в шантаже местного предпринимателя. Об этом сообщил северомакедонский журнал "Фокус".

По неофициальным сведениям издания, в ходе спецоперации также задержан подельник сотрудника АНБ Северной Македонии. Личные данные задержанных не приводятся.

В МВД республики факт задержаний пока не подтвердили. Однако в ведомстве признали, что спецоперация правоохранительных органов продолжается, а все подробности будут обнародованы после ее завершения.

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Северная Македония
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