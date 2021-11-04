Госдеп назвал ядерную программу Ирана самой неотложной проблемой на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США считает ядерную программу Ирана самой неотложной проблемой на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Безусловно, самой неотложной проблемой, с которой мы сталкиваемся в отношениях с Ираном и, я бы сказал, на Ближнем Востоке в целом, является иранская ядерная программа, которая не имеет ограничений, прописанных в СВПД", - отметил он, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Нашей первоочередной задачей является определить, сможем ли мы договориться о взаимном возвращении к соблюдению СВПД не в качестве средства спасения СВПД, а в качестве средства обеспечения того, чтобы Иран вновь был на постоянной и проверяемой основе лишен возможности заполучить ядерное оружие. Мы сосредоточены на этом как на нашем первом шаге", - подчеркнул дипломат.

По его словам, США надеются, что смогут достичь этой цели, после чего займутся "другими вызовами, которые Иран бросает Соединенным Штатам, [их] союзникам и партнерам в регионе". "Мы по-прежнему считаем, что взаимное [с Ираном] возвращение к соблюдению требований является наиболее эффективным средством, позволяющим вернуть ядерную программу Ирана в то состояние, в котором она находилась в течение нескольких лет после реализации сделки в 2016 году". - указал Прайс, добавив, что "ядерную программу Ирана необходимо вновь ограничить".

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией в целях преодоления кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Переговоры возобновятся в качестве седьмого раунда 29 ноября.