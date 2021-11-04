Президент Молдавии заявила о планах ужесточить контроль над медийным пространством страны

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют ужесточить контроль над медийным пространством страны. Об этом президент республики Майя Санду сообщила в интервью телеканалу Moldova 1, комментируя решения парламента взять под свой контроль Совет по регулированию в среде аудиовизуальной информации и общественную компанию Teleradio Moldova.

"Целыми днями граждан терроризируют фальшивыми новостями, обманывают, совет не принимает никаких действий по санкционированию тех, кто вводит людей в заблуждение. Поэтому необходимо сменить механизм. Это сейчас делается", - объяснила президент, которая пользуется поддержкой правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Утвержденные парламентом Молдавии поправки позволят депутатам сменить руководство Teleradio Moldova. Кроме того, законодатели пересмотрели механизм утверждения состава Совета по регулированию в среде аудиовизуальной информации. Если раньше он состоял в основном из представителей медийных общественных организаций, то теперь большинство будут составлять представители парламента, утвержденного правящей партией правительства и президента.

Поправки подверг критике генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран, который направил письмо молдавским законодателям. По его мнению, действия властей потенциально ведут к политическому подчинению общественной телерадиокомпании и Совета по регулированию в среде аудиовизуальной информации.

Как прокомментировала сегодня его слова Санду, все будет зависеть от новых руководителей. "Если это будут люди, которые верят в свободную прессу, понимают ее роль, относятся с уважением к людям, то тогда качество прессы изменится, информация будет корректной и объективной, без лжи", - сказала президент. Она также отметила, что нынешнее руководство общественного телевидения и Совет по регулированию в среде аудиовизуальной информации контролируются определенными политическими силами.

Компания Teleradio Moldova владеет рядом телеканалов и радиостанций в республике.