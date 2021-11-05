Гутерриш призвал привлечь к ответственности напавших на миротворцев ООН в ЦАР

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что нападение 1 ноября на миротворцев в Центрально-Африканской Республике (ЦА) может представлять собой военное преступление. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает атаку со стороны президентской гвардии Центрально-Африканской Республики на транспортное средство миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) в Банги. <...> Генеральный секретарь подчеркивает, что данная атака может представлять военное преступление. Антониу Гутерриш призвал власти республики не жалеть усилий в расследовании и оперативно привлечь к ответственности виновных", - отмечается в тексте.

Административный глава мирового сообщества при этом подтвердил поддержку ЦАР со стороны ООН.

Как отмечается в заявлении МИНУСКА, по меньшей мере десять египетских миротворцев получили ранения при обстреле автобуса, на котором они передвигались по столице страны. Охрана президента республики Фостен-Арканжа Туадеры без предупреждения открыла огонь по автобусу с невооруженными сотрудниками полицейского подразделения Египта, следовавшему к базе миротворцев.