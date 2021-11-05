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Источник: Совет Безопасности ООН обсудит 5 ноября на заседании ситуацию в Эфиопии

Учитывая ухудшающуюся ситуацию в стране, председатель Совета Безопасности проведет заседание, отметил собеседник ТАСС

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН рассмотрит на заседании в пятницу ситуацию в Эфиопии. Об этом сообщили в четверг ТАСС источники во всемирной организации.

"Да, заседание пройдет в 15:00 (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Эфиопии, председатель Совета Безопасности (постпред Мексики) проведет [заседание]", - добавил другой источник.

Силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, захватив ряд городов в штате Амхара. Повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование НФОТ объявило, что пока задача захвата столицы не поставлена, однако ситуация может измениться. Командование союзников фронта заявило о намерении окружить Аддис-Абебу.

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